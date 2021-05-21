Житель Рузаевского района во время ссоры ударил сына ножом

В Рузаевском районе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который во время ссоры нанес своему сыну ножевое ранение.

В конце июля нынешнего года 62-летний житель указанного района распивал спиртные напитки вместе со своим 32-летним сыном. В ходе попойки старший участник застолья стал упрекать родственника в том, что у него нет постоянного места работы. На этой почве произошла ссора. В процессе выяснения отношений старший участник конфликта ударил сына ножом в живот.

Пострадавший был оперативно госпитализирован. У мужчины было диагностировано ранение брюшной стенки. Медики спасли данного гражданина.

Фигурант уголовного дела признал свою вину. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления.

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Источник: 13.мвд.рф