В Мордовии сотрудники ФСИН провели рабочую встречу с представителями МВД

Представителями филиала по Ленинскому району Саранска уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии совместно с отделом полиции № 3 УМВД России по республике была проведена рабочая встреча.

В целях профилактики правонарушений и преступлений со стороны лиц, состоящих на учете в инспекции, и принятия своевременных мер предупредительно-профилактического характера проводятся оперативно-профилактические операции «Условник», «Подросток» и другие, в рамках которых осуществляются совместные рейды по проверке осужденных по месту жительства, учебы, работы.

В результате совместных мероприятий за 6 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уровень повторной преступности сократился на 0,64%.

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Источник: 13.fsin.su