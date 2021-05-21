Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов посетил ООО «Кабельный завод «Цветлит» и АО «Лидер-Компаунд».

В настоящее время завод «Цветлит» — это современное предприятие по производству кабельно-проводниковой продукции. Здесь развернут полный цикл от переработки алюминия в катанку до изготовления кабеля. На производстве заняты 385 человек, средняя заработная плата составляет 52850 рублей. На заводе реализуется новый инвестиционный проект, связанный с производством кабеля с высокомодульной изоляцией. Поручение о выделении земельного участка для строительства цеха было дано Артемом Здуновым.

Предприятие «Лидер-Компаунд» реализует в этом году два инвестиционных проекта. Первый, касающийся производства компаундов для трудногорючих кабелей, уже запущен. Данная продукция используется в местах массового скопления людей, при горении практически не выделяются токсичные вещества. Производственная мощность составляет 10 тыс. тонн продукции в год.

Второй проект планируется завершить в конце текущего года. Для организации производства саморегулирующегося нагревательного кабеля предприятию был предоставлен кредит в размере 96,5 млн рублей. На данный момент приобретено необходимое оборудование. Руководитель завода обратился к Артему Здунову с просьбой о выделении земельного участка, прилегающего к территории завода, под строительство нового цеха.

Глава республики дал поручение республиканскому министерству промышленности детально проработать данный вопрос совместно с администрацией Саранска. Строительство должно начаться в ближайшее время.

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Источник: e-mordovia.ru