Прокуратура Ельниковского района выявила нарушения законодательства о транспортной безопасности

Прокуратура Ельниковского района провела проверку исполнения законодательства, регламентирующего вопросы обеспечения безопасности в сфере дорожного движения.

В ходе проверки деятельности ООО «ПМК Темниковская» были выявлены нарушения законодательства о транспортной безопасности.

В результате обследования автомобильной дороги регионального значения между Ковылкино, Краснослободском, Ельниками, Первомайском, Большими Мордовскими Пошатами и Корино, проходящей по территории Ельниковского района, были выявлены нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также дефекты дорожного покрытия.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района внесено представление, которое удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечено виновное должностное лицо. Был произведен ямочный ремонт участка дороги протяженностью 7 километров.

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Источник: epp.genproc.gov.ru