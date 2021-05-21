Житель Чамзинского района, до смерти избивший знакомую, 9 лет проведет в тюрьме

Житель Чамзинского района, совершивший убийство, несколько лет проведет в тюрьме.

В конце февраля нынешнего года житель посёлка Комсомольский указанного района в ночное время суток поссорился со своей знакомой. Мужчина и женщина в момент конфликта пребывали в состоянии алкогольного опьянения. В процессе выяснения отношений осужденный жестоко избил знакомую руками, ногами и деревянным бруском. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась.

В начале июня текущего года Чамзинский районный суд приговорил мужчину к 9 годам тюремного заключения.

Сторона защиты решила обжаловать приговор, намереваясь смягчить меру наказания. Верховный суд республики оставил постановление районного суда без изменений.

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Источник: epp.genproc.gov.ru