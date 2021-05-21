В Мордовии завершилось расследование уголовного дела в отношении осужденных

В Мордовии завершилось расследование уголовного дела в отношении двух лиц, отбывающих наказание в ФКУ ИК-18 УФСИН России по республике.

По версии следствия, 41-летний мужчина в 2012 году занял высшее положение в преступной иерархии, получив статус так называемого вора в законе. С 2017 года по настоящее время мужчина, отбывая наказание в исправительной колонии, не отказался от своего криминального статуса и продолжил занимать высшее положение в преступной иерархии, придерживаясь правил и обычаев, принятых в криминальной среде. В целях установления своего криминального порядка и укрепления преступного авторитета он совершил подстрекательство к применению насилия в отношении осужденного из мести за оказанное им содействие администрации исправительного учреждения. Соучастник 35-летнего возраста нанес пострадавшему несколько ударов по голове.

В рамках расследования также было установлено, что 41-летний гражданин приобрел и хранил крупную партию наркотиков.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: mordovia.sledcom.ru