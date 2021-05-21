Житель Саранска, решивший купить игровую приставку, стал жертвой интернет-мошенника

В Саранске местный житель лишился денежных средств при попытке приобрести игровую приставку в режиме онлайн.

Некоторое время назад 42-летний житель Саранска на одном из популярных сайтов обнаружил объявление о продаже игровой приставки по низкой цене. Горожанин связался с продавцом. Последний заявил о готовности прислать товар после получения предоплаты в размере 100%. Житель Саранска перечислил на указанный автором объявления счет денежные средства в сумме 42 тыс. рублей. Товар горожанин так и не получил.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф