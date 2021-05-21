Житель Большеберезниковского района подозревается в краже деревьев

В Мордовии было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в краже деревьев с территории лесничества.

В июне нынешнего года 58-летний житель Большеберезниковского района выписал себе делянку для рубки деревьев в квартале, расположенном в двух километрах от села Петровка. Во время спила деревьев он вышел за пределы разрешенной ему территории, где незаконно срубил 6 дубов и 9 лип. Древесину мужчина вывез на личном тракторе в свое хозяйство для постройки бани. Общий ущерб составил более 10 тыс. рублей. Кроме того, спустя некоторое время подозреваемый вновь приехал на эту же делянку, где в очередной раз за её пределами похитил оставшиеся от рубки чурбаки деревьев, которыми наполнил наполовину тракторную телегу, но вывезти не успел, поскольку был задержан сотрудниками полиции.

Мужчина полностью признал свою вину. Он заявил, что решил срубить деревья за пределами выделенной ему делянки, поскольку они качественнее тех, которые растут на его территории.

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Источник: 13.мвд.рф