В Мордовии судебные приставы арестовали трактор предприятия из-за долгов

В отделении судебных приставов по Дубенскому району УФССП России по Мордовии находится исполнительное производство в отношении предприятия-должника о взыскании крупной суммы задолженности по налоговым платежам.

В добровольный срок должник задолженность не оплатил. Судебным приставом-исполнителем в ходе проведения проверки имущественного положения предприятия-должника было установлено, что за сельхозпредприятием числится трактор. С целью взыскания задолженности был произведен арест машины.

В случае неуплаты должником задолженности в 10-дневный срок имущество будет передано на реализацию в специализированную торгующую организацию. Вырученные от продажи денежные средства будут перечислены в счет оплаты задолженности.

Также читайте о том, что в Рузаевке возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

Источник: r13.fssp.gov.ru