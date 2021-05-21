Двое жителей Саранска пойдут под суд по обвинению в совершении нескольких краж

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении местных жителей, которые обвиняются в совершении нескольких краж.

В мае нынешнего года двое жителей Саранска 19-летнего возраста на автомобиле одного из них приехали в деревню Анучино Лямбирского района, где проникли в несколько домов и надворных построек, откуда похитили металлические предметы, аккумуляторные батареи, автозапчасти и 20 литров горюче-смазочных материалов.

Материалы уголовного дела в отношении молодых людей в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф