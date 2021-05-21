Житель Большеигнатовского района подозревается в незаконной рубке деревьев

В Большеигнатовском районе сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который подозревается в незаконной рубке деревьев.

В июне текущего года 51-летний житель посёлка Калыша на личном тракторе приехал в Большеигнатовское участковое лесничество, где бензопилой спилил 13 берез общим объемом более 11 куб. метров. Большую часть деревьев с помощью буксировочного троса он вывез к себе в хозяйство, за остальными хотел приехать позже. Древесину мужчина предполагал распилить на дрова и использовать для растопки печи.

Ущерб, причиненный лесному, охотничьему хозяйству и природопользованию Мордовии, составил 162 743 рубля. Свою вину мужчина не отрицает.

Также читайте о том, что житель Большеберезниковского района подозревается в краже деревьев.

Источник: 13.мвд.рф