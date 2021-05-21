Житель Саранска стал жертвой неизвестного мошенника

В Саранске местный житель стал жертвой неизвестного мошенника.

В начале августа жителю Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником силового ведомства, а затем заявил, что об их разговоре никто не должен знать, объяснив требование секретности проведением специальной операции. После этого незнакомец сообщил, что некие мошенники пытаются обналичить все имеющиеся на банковской карте горожанина денежные средства.

Затем якобы представитель силового ведомства заявил, что житель Саранска должен срочно снять все хранящиеся на его карте деньги и перечислить их на так называемые безопасные счета. В итоге горожанин обналичил денежные средства в сумме 464 тыс. рублей, которые перевел на неизвестные абонентские номера.

На следующий день мужчине мошенник рекомендовал отправиться в ближайшее банковское отделение, оформить кредит на максимальную сумму и перевести деньги на безопасные счета. При этом незнакомец сообщил, что проценты начисляться не будут, а после завершения операции пострадавший ничего никому не будет должен. Житель Саранска взял в кредит 1,8 млн рублей, а денежные средства перечислил на неизвестные абонентские номера.

Затем мошенник заявил о необходимости оформления очередного кредита. На этот раз горожанин засомневался в том, что с ним действительно общается представитель силового ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф