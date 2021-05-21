Житель Чамзинского района подозревается в краже велосипеда

В Чамзинском районе сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который подозревается в краже велосипеда.
В конце июля 24-летний житель села Пичеуры указанного района, находясь возле заброшенной школы, похитил оставленный без присмотра велосипед. Молодой человек планировал оставить чужое имущество для личного пользования.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении парня.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф