Неизвестный мошенник оставил без денег жителя Рузаевки

В Рузаевке местный житель лишился денежных средств, пытаясь приобрести автомойку.

Некоторое время назад житель Рузаевки на популярном сайте обнаружил объявление о продаже автомойки стоимостью 19 тыс. рублей. Мужчина связался с продавцом, договорился о покупке товара, а затем перечислил предоплату в размере 100%. После этого горожанин получил смс-сообщение о том, что операция завершилась неудачно. Затем мужчина ещё раз перечислил деньги. В итоге товар гражданин так и не получил. Упомянутое смс-сообщение было мошеннической уловкой.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф