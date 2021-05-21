Жительница Мордовии добровольно выдала полицейским обрез охотничьего ружья

В рамках акции «Оружие-2021» 48-летняя жительница Торбеево добровольно выдала сотрудникам полиции обрез охотничьего гладкоствольного ружья неустановленной модели.

Женщина пояснила, что оружие нашла на чердаке дачного дома. Она редко бывает в данном доме. Владелец обреза устанавливается.

Зная об ответственности, предусмотренной за незаконное хранение оружия, гражданка решила добровольно выдать обрез правоохранительным органам.

Изъятое ружье направлено на экспертизу. Органами дознания ММО МВД РФ «Торбеевский» по данному факту проводится проверка.

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Источник: 13.мвд.рф