В Зубово-Полянском районе в результате ДТП пострадала 21-летняя девушка

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 21-летняя девушка.

Происшествие произошло днём 11 августа на 20-м километре дороги, соединяющей Зубову Поляну и Ширингуши. По предварительной информации, 21-летняя гражданка, которая находилась за рулем автомобиля марки «Фольксваген-Поло», в определенный момент движения не смогла справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Девушка, управлявшая иномаркой, доставлялась в районную больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф