В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали двух пьяных водителей

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за один день задержали двух пьяных автомобилистов.

В ночь на 11 августа в посёлке Явас инспекторами ДПС ОГИБДД ОМВД России по Зубово-Полянскому району на улице Камаева был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21124. За рулем транспортного средства находился 32-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

В Саранске днём 11 августа инспекторы ДПС ГИБДД МВД по Мордовии на улице Большевистской остановили автомобиль марки «Шевроле-Круз» под управлением пьяного 46-летнего мужчины.

Также читайте о том, что в Зубово-Полянском районе в результате ДТП пострадала 21-летняя девушка.

Источник: гибдд.рф