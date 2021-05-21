В Мордовии сотрудники ГИБДД обнаружили машину, которая числится в угоне

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции обнаружили автомобиль, который числится в угоне.

Вечером 11 августа на улице Победы инспекторы ДПС ГИБДД МВД по Мордовии, оформляя механическое ДТП, выяснили, что автомобиль марки ВАЗ-21310, за рулем которого находился неустановленный гражданин, числится в угоне по ОП №12 ММО МВД России «Краснослободский».

На место была вызвана СОГ ОП №12 ММО МВД России «Краснослободский».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф