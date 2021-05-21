Пожилая жительница Краснослободска стала жертвой неизвестного мошенника

В Краснослободске местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестному мошеннику.

Некоторое время назад 64-летней жительнице указанного населенного пункта позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и сообщил, что некие мошенники пытаются списать со счета женщины 45 тыс. рублей. Незнакомец порекомендовал гражданке временно перевести упомянутую сумму якобы на счет финансового учреждения.

Затем жительница Краснослободска, следуя указаниям звонившего, продиктовала ему данные своей банковской карты, а после этого получила смс-сообщение с кодом для подтверждения операции по переводу денег, который она сообщила оператору.

Пострадавшая затем получила ещё одно смс-сообщение с кодом, который также продиктовала незнакомцу, в результате чего опять лишилась 45 тыс. рублей.

Мошенник продолжил звонить женщине, но она, заподозрив неладное, перестала вести с ним беседу.

Стражи порядка в настоящее время проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф