В Саранске сотрудники ГИБДД провели операцию «Чистые стекла»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Чистые стекла».

Указанное мероприятие было направлено на выявление транспортных средств со стеклами, светопропускная способность которых не соответствует требованиям технического регламента.

За один день были выявлены 24 нарушителя, в отношении которых составлены административные материалы части 3.1 статьи 12.5 КоАП с наложением штрафа в размере 500 рублей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф