В Мордовии сотрудники ГИБДД проводят проверки технического состояния школьных автобусов

Сотрудниками Госавтоинспекции МВД по Мордовии проводятся обследования эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, прилегающей к детским образовательным организациям, а также маршруты перевозки детей.

По выявленным фактам нарушений правил, нормативов и стандартов в области обеспечения безопасности дорожного движения к владельцам дорожной инфраструктуры будут приняты меры административного воздействия, предусмотренные действующим законодательством.

По итогам проведенных мероприятий будет подготовлена и направлена информация в правительство Мордовии с адресными предложениями по модернизации участков дорог и улиц, используемых в процессе образовательной деятельности.

В настоящее время в регионе 153 общеобразовательные организации имеют потребность в систематической перевозке детей специальными школьными автобусами. Все учебные заведения обеспечены транспортным обслуживанием.

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Источник: 13.мвд.рф