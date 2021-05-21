В Мордовии жителя Челябинска осудили за мошенничество

В Мордовии суд вынес приговор в отношении жителя Челябинска, обвиняемого в мошенничестве.

В январе нынешнего года 24-летний житель Челябинска, отбывая наказание в исправительной колонии, разместил на одном из сайтов объявление о продаже автомобиля марки «Лада-Приора» стоимостью 120 тыс. рублей и оставил свой контактный телефон. Фотографии транспортного средства и информацию он скопировал с реального объявления.

В кратчайшие сроки с мошенником связались потенциальные покупатели, которым он предложил посмотреть автомобиль в Саранске. После этого злоумышленник позвонил владельцу выставленного на продажу транспортного средства, которому сообщил, что является специалистом по подбору машин клиентам и от него приедут люди, заинтересованные в покупке товара.

После осмотра автомобиля покупатели, не подозревая, что общались с мошенником, перевели на указанный им ранее банковский счет 120 тыс. рублей.

Решением суда в отношении жителя Челябинска была избрана мера наказания в виде 2 лет и 10 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф