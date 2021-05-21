Житель Атяшевского района подозревается в краже имущества из дачного дома

В Атяшевском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в краже имущества из дачного дома.

В ночь на 3 августа 56-летний житель села Каменка, взломав дверной замок, проник в соседний дачный дом, в котором длительное время никто не проживает, и похитил оттуда телевизионный цифровой приемник, две бухты с электрическим кабелем, инструменты и ведра общей стоимостью более 4 тыс. рублей.

Имущество мужчина намеревался оставить в личное пользование.

В отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф