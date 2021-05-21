В Саранске прошла акция «Обменяй сигарету на конфету»

Сотрудники Пролетарского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии провели акцию «Обменяй сигарету на конфету».

Акция была проведена в игровой форме. Приходящим на регистрацию осужденным, состоящим на учете в филиале, предлагалось обменять сигареты на карамель.

Кроме того, с каждым осужденным проводились воспитательные беседы о вреде никотина и необходимости отказа от курения.

Осужденные с радостью меняли свои сигареты на конфеты.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.gov.ru