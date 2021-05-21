Житель Ковылкино подозревается в краже денег с чужой банковской карты

В Ковылкино сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в краже денежных средств с чужой банковской карты.

Некоторое время назад 35-летний житель Ковылкино, выходя из магазина, обнаружил кошелек, который лежал на асфальте. Внутри кошелька находилась банковская карта и листок, на котором был написан пин-код от неё. Подойдя к ближайшему банкомату, мужчина обналичил все имеющиеся на карте деньги в сумме 7050 рублей. Затем он оставил кошелек в торговом зале.

В отношении жителя Ковылкино было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф