В Мордовии выпускников интернатов научат правильно обращаться с деньгами

Региональная общественная организация РМ «Центр помощи молодежи и людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, «Рука помощи» выиграла грант на реализацию проекта «Центр адаптации «Вектор».

Сумма гранта составила 499,8 тыс. рублей. Софинансирование составляет 341,1 тыс. рублей.

Данный проект направлен на реализацию программы успешной социально-бытовой адаптации молодых людей в постинтернатный период во взрослую жизнь.

Будет оборудован и подготовлен для приема центр постинтернатного сопровождения. Для молодых людей будет работать горячая линия, которая позволит им получать оперативную помощь. Для выпускников интернатов проведут встречи, консультации, тесты, специалисты дадут рекомендации для дальнейшего выбора профессии.

В рамках проекта молодые люди узнают о финансовой грамотности, необходимости формирования ответственного отношения к деньгам. Будут проведены кулинарные мастер-классы, арт-терапевтические занятия, организованы досуговые мероприятия.

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Источник: mordovmedia.ru