В Саранске в июне родилось более 200 детей

В Саранске в июне нынешнего года родилось 224 ребенка.

В 69 семьях это первые дети, в 111-ти – вторые, в 32-х – третьи, в шести – четвертые, в двух родился пятый ребенок и в двух – двойня.

Для выплаты материальной помощи этим семьям выделены деньги.

Для получения материальной помощи женщине, родившей ребенка (или супругу), следует предоставить следующие документы:

документ, удостоверяющий личность (паспорт) (копия и оригинал);

копию свидетельства о рождении ребенка, если это не первый ребенок в семье, свидетельства о рождении всех детей (с оригиналами);

СНИЛС.

Если обращается супруг, то кроме выше перечисленных документов следует иметь свой паспорт.

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Источник: mordovmedia.ru