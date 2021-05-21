В Саранске в июне родилось более 200 детей

В Саранске в июне нынешнего года родилось 224 ребенка.
В 69 семьях это первые дети, в 111-ти – вторые, в 32-х – третьи, в шести – четвертые, в двух родился пятый ребенок и в двух – двойня.
Для выплаты материальной помощи этим семьям выделены деньги.
Для получения материальной помощи женщине, родившей ребенка (или супругу), следует предоставить следующие документы:
Если обращается супруг, то кроме выше перечисленных документов следует иметь свой паспорт.
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Источник: mordovmedia.ru