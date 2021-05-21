В первом полугодии сократился внешнеторговый оборот Мордовии

В первой половине 2021 года внешнеторговый оборот Мордовии составил 215 млн долларов.

Экспорт республики за отчетный период составил 150 млн долларов (70% от внешнеторгового оборота), импорт – 65 млн долларов (30%).

По сравнению с 2020 годом внешнеторговый оборот региона уменьшился на 9%, при этом экспорт увеличился на 24%, а импорт уменьшился на 43%.

Основными вывозимыми товарами являются следующие: машины, оборудование и транспортные средства - 9% стоимости всего экспорта, металлы и изделия из них - 20%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия -16%, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье - 33%.

Основу импорта составили машины, оборудование и транспортные средства – 54% стоимости всего импортируемое потока продукции, металлы и изделия из них – 18%, продукция химической промышленности – 15%, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 3%.

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Источник: mordovmedia.ru