Мордовия больше всего товаров продает Казахстану

Товарооборот Мордовии в первой половине нынешнего года со странами дальнего зарубежья составил 130 млн долларов, уменьшившись на 18%.

Товарооборот со странами СНГ составил 85 млн долларов, что на 9% больше показателя 2020 года.

Торговыми партнерами Мордовии являются 75 стран. Основными торговыми партнерами в первом полугодии были страны дальнего зарубежья, их доля в товарообороте составила 60%.

Крупнейшие торговые партнеры при экспорте: Казахстан – 28%, Белоруссия – 8%, Китай – 7%.

Также читайте о том, что в первой половине 2021 года внешнеторговый оборот Мордовии составил 215 млн долларов. Данный результат ниже показателя 2020 года.

Источник: mordovmedia.ru