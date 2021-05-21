Школьников Мордовии обучат проектной деятельности

Автономная некоммерческая организация «Центр развития территорий, науки и инновационной деятельности «Мои возможности» выиграла грант на реализацию проекта «Открытая площадка развития».

Сумма гранта составляет 433 тыс. рублей, софинансирование – 273,8 тыс. рублей.

Участниками проекта станут ученики седьмых-одиннадцатых классов школ Ельниковского района. Школьников будут привлекать к проектной деятельности. Для них организуют систематические недельные практики по социальному проектированию, позволяющие получить навыки проектной деятельности.

Организаторы сообщают, что практики посетят не менее 40 школьников, сформируются не менее 8 проектов.

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Источник: mordovmedia.ru