Школы Саранска проверили на безопасность

В Саранске завершила свою работу межведомственная комиссия по проверке школ на противопожарную безопасность и антитеррористическую защищенность.

Все 45 учебных заведений получили акты готовности.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев сообщил, что из бюджета города были выделены средства на установку дополнительных камер видеонаблюдения в 33 школах. Ими будут оснащены центральные входы и въездные ворота.

Работы по монтажу видеокамер завершены в 18 учебных заведениях. По словам градоначальника, к 1 сентября оборудование установят в 15 оставшихся школах.

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Источник: e-mordovia.ru