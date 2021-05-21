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В Мордовии предприниматели могут воспользоваться бесплатными комплексными услугами

В Мордовии предприниматели могут воспользоваться бесплатными комплексными услугами

Малый и средний бизнес Мордовии получит возможность увеличить свои продажи благодаря государственной поддержке.

Региональный центр «Мой бизнес» предлагает предпринимателям республики бесплатно воспользоваться комплексными услугами в рамках реализации нацпроекта МСП.

Услугами могут воспользоваться предприниматели, которые хотят посмотреть на свое дело под другим углом и составить четкий план развития, масштабировать бизнес и увеличить продажи.

В перечень входят следующие комплексные услуги:

  • съемка рекламного видеоролика;
  • курс ведения соцсетей и настройки таргета;
  • продвижение услуг (товаров) компании в выбранной соцсети;
  • сопровождение одних торгов и ЭЦП (включая КриптоПро);
  • продвижение в интернет-магазинах на выбор;
  • разработка сайта;
  • создание рекламного контента и фирменного стиля;
  • маркетинговое исследование, в результате которого предприниматель; получит концепцию продвижения в сети или запуск контекстной рекламы.

 Один субъект МСП может получить только одну комплексную услугу.

 Подать заявку на получение комплексной услуги можно на сайте регионального центра «Мой бизнес».

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Источник: e-mordovia.ru