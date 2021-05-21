В Мордовии предприниматели могут воспользоваться бесплатными комплексными услугами

Малый и средний бизнес Мордовии получит возможность увеличить свои продажи благодаря государственной поддержке.
Региональный центр «Мой бизнес» предлагает предпринимателям республики бесплатно воспользоваться комплексными услугами в рамках реализации нацпроекта МСП.
Услугами могут воспользоваться предприниматели, которые хотят посмотреть на свое дело под другим углом и составить четкий план развития, масштабировать бизнес и увеличить продажи.
В перечень входят следующие комплексные услуги:
Один субъект МСП может получить только одну комплексную услугу.
Подать заявку на получение комплексной услуги можно на сайте регионального центра «Мой бизнес».
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Источник: e-mordovia.ru