В Мордовии было обнаружено повышенное содержание фтора в питьевой воде

За первое полугодие специалистами Управления Роспотребнадзора по Мордовии было проведено 6 плановых проверок по контролю за соблюдением санитарного законодательства в отношении юридических лиц, эксплуатирующих объекты питьевого водоснабжения, в ходе которых было обследовано 19 объектов водоснабжения.

По санитарно-микробиологическим показателям в источниках централизованного водоснабжения за первое полугодие было исследовано 274 пробы питьевой воды. Все пробы соответствуют гигиеническим нормативам.

По санитарно-химическим показателям в источниках централизованного водоснабжения было отобрано и исследовано 452 пробы питьевой воды, из них 209 не соответствуют нормативным требованиям санитарных норм (46,2%). Несоответствие качества питьевой воды в источниках централизованного водоснабжения определялось в основном по содержанию фтора.

Состав питьевой воды в республике по санитарно-химическим показателям характеризуется повышенным содержанием фтора.

В первом полугодии из общего количества отобранных 865 проб воды из водопроводных сетей по санитарно-химическим показателям не соответствовали гигиеническим нормативам 263.

За первую половину 2021 году было отобрано и исследовано 2158 проб питьевой воды из разводящей сети централизованного водоснабжения на микробиологические показатели, из них 23 не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Содержание вредных химических веществ (медь, цинк, кадмий, свинец, марганец, ртуть) и показатели радиационной безопасности питьевой воды не превышают гигиенические нормативы.

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Источник: mordovmedia.ru