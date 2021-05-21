В первом полугодии в бюджет Мордовии поступило более 16 миллиардов рублей

Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов за первое полугодие в консолидированный бюджет Мордовии составило 16,323 млрд рублей.

Прогнозное назначение было исполнено на 112,2%, темп роста к уровню прошлого года – 122,7%.

Рост обеспечен по налогу на прибыль организаций на 75%, налогу при применении упрощенной системы налогообложения на 68%, налогу на имущество организаций на 49,2%, по единому сельхозналогу поступления увеличены в 3,9 раза.

Все муниципальные районы и Саранск выполнили прогноз по налоговым и неналоговым доходам, а также продемонстрировали прирост поступлений по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

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Источник: mordovmedia.ru