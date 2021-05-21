В Мордовии за неделю у более 500 человек была диагностирована пневмония

В Мордовии за последнюю неделю было выявлено более 500 случаев пневмонии, в 10 инфекционных госпиталях развернуто 1,5 тыс. коек для пациентов с данным диагнозом.

Госпитализация продолжает оставаться высокой – около 100 человек ежедневно. В реанимации находятся 112 человек, 71 пациент – на ИВЛ.

Об этом сообщила исполняющая обязанности вице-премьера Мордовии Галина Лотванова во время очередного заседания регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru