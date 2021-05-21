В Мордовии почти 270 тысяч человек сделали прививки от коронавируса

В Мордовии прививки от коронавирусной инфекции сделали почти 270 тысяч человек при плане в 388 тысяч.

При этом до начала учебного года, который несет риски увеличения заболеваемости из-за роста контактов между людьми в учебных коллективах, остается всё меньше времени. Чем больше человек будут иметь иммунную защиту от COVID-19, тем меньше вероятность вспышек инфекции в образовательных организациях.

Два района – Дубенский и Кадошкинский - уже выполнили план вакцинации (60 % от всего взрослого населения). Близки к завершению плана Кочкуровский, Теньгушевский, Чамзинский и Ардатовский районы. Среди отстающих – Саранск, Рузаевский, Темниковский, Ковылкинский районы.

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Источник: e-mordovia.ru