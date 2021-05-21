Артем Здунов выразил недовольство по поводу медленных темпов строительства детсада в Саранске

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в Саранске 12 августа посетил площадку строящегося детского сада на улице Кирова.

Новое дошкольное учреждение на 250 мест начали возводить в жилом квартале, ограниченном улицами Республиканская, Кирова, Саранская и Грузинская. В этой части города сейчас ведется активная жилая застройка.

В настоящее время на объекте идет отставание от графика строительства, за что Артем Здунов подверг негативной критики представителей организации-заказчика, администрации Саранска, министерств строительства и образования республики.

Исполняющему обязанности председателя правительства Мордовии Владимиру Сидорову было поручено взять строящийся детский сад на особый контроль.

Артем Здунов дал указание о проведении в ближайшую субботу отдельного рабочего совещания по вопросам наращивания темпов строительства детского сада.

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Источник: e-mordovia.ru