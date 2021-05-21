В Мордовии аграрии завершают жатву хлеба

Несколько районов Мордовии могут уже на этой неделе завершить уборочную на зерновом поле.

В числе указанных районов Ичалковский, Чамзинский, Лямбирский, в которых сосредоточена значительная часть зерновых и зернобобовых культур республики.

В целом по Мордовии зерновые культуры убраны более чем с 80% площадей, при урожайности гектара на уровне 23,8 ц намолочено 886 тыс. тонн зерна. Среди районов самый высокий показатель у Ковылкинского района, в котором собрали уже 90,6 тыс. тонн зерна.

Повсеместно, кроме Атюрьевского и Ельниковского районов, готовят поля к севу озимых зерновых культур под урожай 2022 года. Ожидается, что озимые будут размещены на площади 183,7 тыс. га. К настоящему времени почва для их посева подготовлена на 120,3 тыс. га.

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Источник: e-mordovia.ru