В центре Саранска 14 и 15 августа ограничат стоянку транспортных средств

В центральной части Саранска 14 и 15 августа будет ограничена стоянка транспортных средств.

В период с 20:00 14 августа до 16:00 15 августа будет исключена стоянка, остановка транспортных средств на парковке, прилегающей к зданию ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры» (ул. Пролетарская, 39).

Рассматриваемое ограничение вводится для обеспечения безопасности граждан и организации дорожного движения при проведении ярмарки мёда.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru