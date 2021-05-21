Жителя Рузаевки осудили за проникновение в жилище и умышленное повреждение чужого имущества

В Рузаевке суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном проникновении в жилище и умышленном повреждении чужого имущества.

Днём 15 марта нынешнего года 34-летний житель Рузаевки и его брат, пребывавшие в состоянии алкогольного опьянения, пришли к квартире знакомого, но им никто не открыл дверь. Затем к квартире подошла жена владельца жилья. Между ней и мужчинами вспыхнула ссора. Женщина попросила оппонентов уйти. Затем 34-летний гражданин, оттолкнув пострадавшую, зашел в квартиру.

Проживающая по соседству женщина, услышав крики и шум, пригрозила вызвать полицейских. После этого 34-летний мужчина и его брат, который к тому момент также находился в квартире, ушли.

На улице 34-летний житель Рузаевки ударил ножом по крыше автомобиля марки «Шевроле-Нива», причинив владельцу транспортного средства ущерб в размере порядка 21 тыс. рублей.

Решением суда в отношении 34-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы условно. Брат мужчины также привлекался к ответственности за незаконное проникновение в жилище и угрозу убийством, но уголовное дело было прекращено.

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Источник: mordovia.sledcom.ru