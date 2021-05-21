Житель Лямбиря устроил поножовщину в одном из кафе Саранска

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов был задержан житель Лямбира, устроивший поножовщину.

На прошлой неделе 35-летний житель Лямбиря проводил время в одном из кафе Саранска. Мужчина, проходя мимо одного из столиков, за которым сидели двое горожан 31- и 36-летнего возраста, а также женщина, сделал замечание. Жителя Лямбиря возмутило поведение мужчин в отношении их спутницы. Последние проигнорировали замечание.

В итоге 35-летний гражданин вернулся к столику, после чего произошла потасовка, в ходе которой он ударил оппонентов ножом. Женщина во время ссоры не пострадала.

Пострадавшие были госпитализированы. У одного из них были диагностированы ранения живота и ягодицы. Второй пострадавший получил рану ягодичной области.

В отношении жителя Лямбиря было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф