В одной из колоний Мордовии прошла выставка картин

В исправительной колонии № 13 УФСИН РФ по Мордовии прошла выставка картин по номерам.

Рисование по номерам очень популярно в Европе, Японии, Корее, оно учит спокойствию, мудрости, терпению и внимательности. Это источник развлечения, медитации и внутреннего развития. С помощью набора для рисования по номерам все без исключения могут овладеть искусством живописи, почувствовать радость творчества и раскрыть свои внутренние таланты.

Данная выставка была организована для того, чтобы осужденные не забывали о простых жизненных радостях.

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Источник: 13.fsin.su