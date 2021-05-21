В Саранске 45-летний водитель легковушки сбил 30-летнего велосипедиста

В Саранске велосипедист попал под колёса легкового автомобиля.

Происшествие произошло ранним утром 12 августа на улице Полежаева. По предварительной информации, 45-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Гранта», на перекрестке совершил наезд на 30-летнего велосипедиста, двигавшегося на запрещающий сигнал светофора.

Велосипедист доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф