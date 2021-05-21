В Саранске в результате ДТП пострадали три человека

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали три человека.

Происшествие произошло утром 12 августа на улице Титова. По предварительным данным, 54-летний гражданин, управлявший автомобилем марки «Лада-Гранта», на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении машине аналогичной марки, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадали предполагаемый виновник ДТП, второй автомобилист 29-летнего возраста и его 24-летняя попутчица. Никому из пострадавших госпитализация не понадобилась.

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Источник: гибдд.рф