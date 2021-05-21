В Рузаевском районе в ДТП пострадали женщина и ребенок

В Рузаевском районе произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадали женщина и ребенок.

Происшествие произошло днём 12 августа на 12-м километре дороги, соединяющей Саранск и Рузаевку. По предварительной информации, 46-летняя гражданка, которая находилась за рулем автомобиля марки Toyota Camry, совершая обгон, врезалась в автомобиль марки Volvo XC90, двигавшийся в попутном направлении и поворачивавший налево.

Телесные повреждения получили 34-летняя женщина, управлявшая Volvo, и 10-летний пассажир второй иномарки. Пострадавшие доставлялись в больницы, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф