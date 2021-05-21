В Кадошкино пьяный водитель иномарки сбил женщину

В Кадошкино пьяный автомобилист сбил женщину.
ДТП произошло днём 12 августа возле дома № 16, расположенного по адресу – улица Болдина. По предварительной информации, 39-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки Audi A6 в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на 62-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть.
Пострадавшая была госпитализирована в районную больницу.
В отношении водителя иномарки был составлен административный материал.
По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: гибдд.рф