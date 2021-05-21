В Саранске троллейбус сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске женщина попала под колёса троллейбуса на пешеходном переходе.

Происшествие произошло вечером 12 августа на территории Октябрьского района города. На улице Косарева 44-летний мужчина, находившийся за рулем троллейбуса, следовавшего по маршруту № 5, совершил наезд на 33-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф