В Чамзинском районе сгорело подсобное помещение

В Чамзинском районе произошел пожар, который уничтожил подсобное помещение.

Поздним вечером 12 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Большие Ремезенки. На улице Советской загорелось подсобное помещение. Пламя полностью уничтожило данное помещение на площади, составляющей 25 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания подсобного помещения в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске загорелся мусорный контейнер.

Источник: 13.mchs.gov.ru