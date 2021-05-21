В Мордовии начинаются выплаты вкладчикам КС Банка

В Мордовии сегодня, 13 августа, начинается выплата страхового возмещения вкладчикам КС Банка.

Принимать заявления и выплачивать деньги будет Сбербанк. Именно это финансовое учреждение стало победителем конкурса по отбору банков-агентов.

Перечень подразделений, где можно получить деньги и режим их работы размещены на сайте департамента общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы можно получить по телефонам горячих линий: 8 (800) 555-55-50, 8 (800) 200-08-05.

По информации «Известий Мордовии».

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Источник: izvmor.ru