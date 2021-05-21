Мордовия получила новую партию вакцины от коронавируса

В Мордовии поступило ещё 14,1 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции.

Об этом журналисту «Известий Мордовии» сообщил главный внештатный врач-эпидемиолог министерства здравоохранения республики Михаил Чумаков.

На сегодняшний день в республике прививки от коронавирусной инфекции сделали почти 270 тыс. человек. При этом более 225 тыс. жителей Мордовии вакцинировались повторно. Ежедневно в регионе прививки от рассматриваемой инфекции делают несколько тысяч человек.

Также читайте о том, что на территории Мордовии за неделю у более 500 человек была диагностирована пневмония.

Источник: izvmor.ru